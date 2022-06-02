مساهمو جون مينزيس البريطانية يوافقون على عرض استحواذ أجيليتي الكويتية

نقلت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس، عن شركة جون مينزيس البريطانية القول، أن مساهمي الشركة البريطانية صوتوا لصالح العرض النقدي الذي قدمته أجيليتي للاستحواذ على أسهم جون مينزيس بسعر 608 بنسات للسهم.

وقالت أجيليتي في بيان لبورصة الكويت "هذه خطوة مهمة في إجراءات الصفقة غير أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعا لموافقة السلطات التنظيمية ذات الصلة، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من عام 2022".

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وفي مارس/آذار أعلنت شركة جون مينزيس أن وحدة تابعة لشركة أجيليتي لخدمات الطيران ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه إسترليني (749 مليون دولار).

وقالت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات في حينها إن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم جون مينزيس بزيادة بنحو 81% عن سعر إقفال السهم يوم الثامن من فبراير/شباط وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من أجيليتي.

وستُدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي. وتملك أجيليتي بالفعل حصة 19% في مينزيس.

ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على العالم من حيث الإيرادات.

وجاء الاتفاق بعد ثلاثة عروض سابقة من الشركة الكويتية رفضتها مينزيس.