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"أسمنت السعودية" توصي بتوزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الأول

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شركة الأسمنت السعودية أسمنت السعودية
شركة الأسمنت السعودية
سوق السعودية

"أسمنت السعودية" توصي بتوزيع أرباح نقدية 15% عن النصف الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 229.5 مليون ريال لعدد نحو 153 مليون سهم.

وقالت "أسمنت السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 5 يونيو 2022 المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

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