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"الخريف لتقنية المياه" تحصل على تمويل من "الراجحي" بـ314.7 مليون ريال

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه
سوق السعودية

"الخريف لتقنية المياه" تحصل على تمويل من "الراجحي" بـ314.7 مليون ريال

لتمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية، أنه تم التوقيع والحصول على تمويل بنكي من مصرف الراجحي (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل مشروع.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة التمويل 314.7 مليون ريال.

وتصل مدة التمويل إلى 3 سنوات ميلادية، فيما تم تقديم ضمانات مقابل التمويل سند لأمر.

وتستهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات تمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الدمام - مشروع رقم (5) - شبكة المياه الاستراتيجية والتوزيع والخزانات في جنوب شرقي الدمام.

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