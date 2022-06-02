"معادن" تخطط لتطوير أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم

وقّعت شركة معادن السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة GlassPoint لتطوير أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم في مصفاة معادن للألومينا.

ومن المتوقع أن تُحقّق الاتفاقية أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 600 ألف طن سنويا، ما يمثل انخفاضا بنسبة تزيد عن 50٪ من الانبعاثات الكربونية في مصفاة معادن للألومينا، و4٪ من الانبعاثات الإجمالية لمعادن.

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وكانت "فوربس" أدرجت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ضمن قائمة فوربس 2022، لأكبر 2000 شركة عامّة في العالم، بناءً على قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات.

وضمت القائمة 40 شركة عربية بينها 16 شركة سعودية.