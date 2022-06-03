"المصرية للاتصالات" و"اتصالات مصر" توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 17 مليار جنيه

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر ست اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الطرفين، بقيمة 17 مليار جنية لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

يأتي ذلك في إطار سياسة التعاون المشترك التي تعمل على تعظيم مكاسب الشركتين وبما يدعم السوق المحلي ويضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي عبر أحدث الحلول التكنولوجية.

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ووقع الاتفاقيات كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، والرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، المهندس حازم متولي.

وتضمنت الاتفاقيات تقديم "المصرية للاتصالات"، مجموعة من خدمات البنية التحتية والإتاحة والصوت لشركة اتصالات مصر وذلك باستخدام أحدث التقنيات وبمستوى خدمات متميز بما يتيح لشركة اتصالات مصر تقديم خدمات مميزة لعملائها عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء مصر.

وجاء على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية تقدم بموجبها الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، بما يغطي توسعات شركة اتصالات مصر الحالية والمستقبلية، وكذا اتفاقية توصيل مواقع المحمول عبر الألياف الضوئية، والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات مصر لعملائها وخصوصاً خدمة نقل البيانات والانترنت بسرعات فائقة.

كما وقعت الشركتان تطويرا لاتفاقية التجوال المحلي التي تقدمها شركة اتصالات مصر للشركة المصرية للاتصالات بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلي التي تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات على شبكة شركة اتصالات مصر بالعام 2022 والاتفاق على آليات أكثر مرونة وملائمة عند انتهاء الاتفاقية التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من العام 2017.