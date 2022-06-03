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"مبادلة" الإماراتية تشتري جامعتين طبيتين في البرازيل

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سوق أبوظبي

"مبادلة" الإماراتية تشتري جامعتين طبيتين في البرازيل

استحوذت عليهما من "ريدي أوني إف.تي.سي" التعليمية.. وتضمان 2000 طالب

ساو باولو - رويترز

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قالت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية الحكومية في بيان، إنها استحوذت على حصص مسيطرة في جامعتين طبيتين في البرازيل.

واستحوذت "مبادلة" على الجامعتين الطبيتين من مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي التعليمية بولاية باهيا الشمالية الشرقية، وتضمان حوالي 2000 طالب.

وستحتفظ مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي بحصة أقلية في الجامعتين بعد الصفقة، التي لم يتم الكشف عن قيمتها.

وسكون الرئيس السابق لوحدة أدتاليم غلوبل إديوكيشن في البرازيل، تياجو ساياو، هو الرئيس التنفيذي لشركة جديدة تضم الجامعتين.

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