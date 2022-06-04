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"بوينغ" تعلق إنتاج طائراتها "737 ماكس" لمدة 10 أيام.. لهذا السبب!

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بوينغ 737 ماكس
بوينغ 737 ماكس
بوينغ

"بوينغ" تعلق إنتاج طائراتها "737 ماكس" لمدة 10 أيام.. لهذا السبب!

10 من موردي بوينغ يعانون حاليا من نقص في المواد والعمالة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

علقت شركة "بوينغ" الأميركية، إنتاج طائراتها "737 ماكس" في شهر مايو الماضي لمدة 10 أيام، بسبب مشكلات في سلسلة التوريد.

وأفادت صحيفة "وول ستريت غورنال"، أن حوالي 10 من موردي بوينغ يعانون حاليا من نقص في المواد والعمالة.

وتستغرق الطائرات وقتا أطول للاستعداد للتسليم، لذلك تواجه شركة بوينغ صعوبة في تقليل مخزونات طائرات 737 ماكس التي تم الانتهاء من تجهيزها، والتي بلغ عددها حوالي 320 منها في نهاية الربع الأول من العام 2022.

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وعلى الرغم من توقف الإنتاج، لم يتوقف العمل في مصنع بوينغ خلال هذه الفترة. كما عانت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair من هذا الوضع، مما اضطر إلى تقليص عدد الرحلات الجوية في جدول الصيف.

وتقدر التوقعات أن تخسر بوينغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022. ومن المقرر أن تصدر بوينغ بيانات التسليم النهائية لشهر مايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

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