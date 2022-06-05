أرامكو: المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب استئناف ورثة القرقني

أعلنت شركة أرامكو السعودية رفض المحكمة العليا للويات المتحدة الأميركية طلب الاستئناف المقدم من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني بشأن الحكم الصادر لصالحها.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أصبح غير قابل للاستئناف، وبالتالي انتهى الحدث.

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كانت المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس أصدرت حكماً قضائياً ابتدائياً لصالح أرامكو السعودية في 17 نوفمبر 2020، فيما يتعلق بمطالبة ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أميركي ما يعادل 67.29 مليار ريال.

وبحسب أرامكو فإن الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أميركي، ويتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في السعودية.

وفي ديسمبر 2021، صدر حكم لصالح أرامكو من محكمة أميركية في الاستئناف الذي تقدم به ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.