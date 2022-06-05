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أكوا باور توقع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية بـ401 مليون ريال

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شركة أكوا باور
سوق السعودية

أكوا باور توقع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية بـ401 مليون ريال

بطاقة إنتاجية قدرها 91 ميغاوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية قدرها 91 ميغاوات والواقع في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض بالسعودية.

وقالت أكوا باور، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها تمكنت من خلال تقديمها العطاء الأقل بتعرفة 11.2 هللة /كيلوات ساعة من الفوز بالمشروع كجزء من الجولة الثالثة لبرنامج الطاقة المتجددة المطروح من قبل وزارة الطاقة.

وأضافت أن الاتفاقية وقعت بين شركة ليلى للطاقة الشمسية، شركة المشروع التابعة لشركة أكوا باور والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) حيث تبلغ قيمة المشروع ما يقارب 401 مليون ريال.

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وأوضحت أن العقد يتضمن تطوير وبناء وتشغيل محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 91 ميجاوات، ومدته 30 سنة.

وأشارت إلى أن مشروع ليلى يعد امتدادا لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة والذي تم طرحه من قبل وزارة الطاقة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية حتى الآن وستمتلك شركة أكوا باور 40.1% من المشروع.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الأول من العام 2024.

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