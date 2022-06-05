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دبليو إم للاستشارات تعرض الاستحواذ على حصة أغلبية في "بلتون المالية" 

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البورصة المصرية

دبليو إم للاستشارات تعرض الاستحواذ على حصة أغلبية في "بلتون المالية"

بسعر 1.35 جنيه للسهم

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة بلتون المالية القابضة عن تلقيها عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين بتقديم عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة لاتقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة، من خلال تقديم عرض شراء إجباري تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة1992 وتعديلاتهما.

وذكرت بلتون المالية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مقدم العرض المبدئي أفاد بخطابة المرفق أن المتوقع لسعر السهم هو 1.35 جنيه، وأن السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية وغيرها للشركة، وسوف يتم تحديد السعر النهائي للصفقة وفقا لرؤية المشتري.

وقالت بلتون المالية، إن هذا العرض محل دراسة من قبل الشركة وأن مجلس الإدارة سوف ينعقد لمناقشة العرض ودراسته من كافة الجوانب المالية والقانونية، وعلى المساهمين مراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة.

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وفي تلك الأثناء، أوقفت البورصة المصرية، أسهم بلتون المالية القابضة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10%.

وارتفع سهم بلتون إلى 1.163 جنيه، بعد تسجيله سعر افتتاح عند 1.041 جنيه.

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