مرسيدس تستدعي مليون سيارة.. تخشى من هذا الخلل
السيارات المتضررة صنعت بين عامي 2004 و2015
أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن هيئة النقل الفيدرالية الألمانية أن مجموعة مرسيدس بنز ستسحب ما يقرب من مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة محتملة في نظام الكبح، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت الجهة المنظمة، المعروفة باسم KBA، في بيان في 1 يونيو، إن السيارات المتضررة تم صنعها بين عامي 2004 و2015 وتنتمي إلى سلسلة ML وGL الرياضية متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى سيارة الميني فان الفاخرة من الفئة R.
وأكدت مرسيدس الاستدعاء في بيان، قائلة إن نظام الكبح - الفرامل "القوية أو الصعبة" يمكن أن تتسبب في أضرار ميكانيكية لداعم فرامل المركبات في "حالات نادرة" من التآكل الشديد للغاية.
وذكرت الوكالة أنه تم سحب أكثر من 993 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، منها 70 ألفاً في ألمانيا.
-
انفجارات تهز كييف.. وتحذيرات من غارات تطال مدناً أخرىاستيقظت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد على وقع عدد من الانفجارات. فقد أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو أن انفجارات عدة هزت العاصمة في ساعة ... العرب والعالم
-
صحيفة: العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا 5 مليارات يورو سنوياالتكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين اقتصاد