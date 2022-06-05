مرسيدس تستدعي مليون سيارة.. تخشى من هذا الخلل

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن هيئة النقل الفيدرالية الألمانية أن مجموعة مرسيدس بنز ستسحب ما يقرب من مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة محتملة في نظام الكبح، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الجهة المنظمة، المعروفة باسم KBA، في بيان في 1 يونيو، إن السيارات المتضررة تم صنعها بين عامي 2004 و2015 وتنتمي إلى سلسلة ML وGL الرياضية متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى سيارة الميني فان الفاخرة من الفئة R.

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وأكدت مرسيدس الاستدعاء في بيان، قائلة إن نظام الكبح - الفرامل "القوية أو الصعبة" يمكن أن تتسبب في أضرار ميكانيكية لداعم فرامل المركبات في "حالات نادرة" من التآكل الشديد للغاية.

وذكرت الوكالة أنه تم سحب أكثر من 993 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، منها 70 ألفاً في ألمانيا.