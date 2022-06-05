"الرياض للتعمير" تتلقى طلبا من مساهمين بالتصويت على توزيع 5% أرباحاً نقدية

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تلقيها خطاباً من 7 مساهمين يشكلون أكثر من 5% من رأس مال الشركة وذلك بطلب إضافة بند لجدول أعمال أقرب جمعية عامة قادمة.

وقالت الرياض للتعمير، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن البند هو التصويت على توزيع مبلغ نحو 88.89 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد من رصيد الأرباح المبقاة. تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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وأضافت أنه سيتم إضافة هذا البند في أقرب جمعية عامة والتي سيتم الإعلان عنها في تاريخ لاحق للتصويت عليه.

يذكر أن الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 12 مايو الماضي، وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2021 بمبلغ نحو 88.89 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وكانت الشركة قد وزعت نحو 177.78 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2021، بواقع ريال للسهم تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.