اقتصاد البحرين
"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل مشروع الدور 2 في البحرين
بقدرة إنتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميغاواط من الطاقة يوميا
أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عن بدء التشغيل لمشروع الدور 2 بقدرة إنتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميغاواط من الطاقة يوميا والواقعة في مملكة البحرين.
وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 60% في شركة هايا لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (شركة المشروع).
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وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي الكامل لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثالث من العام 2022م.
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