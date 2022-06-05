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"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل مشروع الدور 2 في البحرين

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اقتصاد البحرين

"أكوا باور" تعلن بدء تشغيل مشروع الدور 2 في البحرين

بقدرة إنتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميغاواط من الطاقة يوميا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عن بدء التشغيل لمشروع الدور 2 بقدرة إنتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و1500 ميغاواط من الطاقة يوميا والواقعة في مملكة البحرين.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 60% في شركة هايا لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (شركة المشروع).

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي الكامل لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثالث من العام 2022م.

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