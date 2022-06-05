"اللجين" تقرر توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2022

أعلنت شركة اللحين القابضة "اللجين"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 103.8 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 69.2 مليون سهم.

وقالت اللجين القابضة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

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وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بتاريخ 30 يونيو 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما يكون تاريخ التوزيع 5 يوليو 2022.

وأوضحت أن القرار جاء بناءً على تفويض الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة للشركة المنعقدة في مايو الماضي، لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022.