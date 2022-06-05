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"سلوشنز" تستحوذ على 89.49% من "جيزة للأنظمة" وحصة في شركة تابعة لها بـ158 مليون دولار

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شعار "سلوشنز"
الاتصالات السعودية

"سلوشنز" تستحوذ على 89.49% من "جيزة للأنظمة" وحصة في شركة تابعة لها بـ158 مليون دولار

تمول الاستحواذ من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والنقد

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ تبلغ 158 مليون دولار، وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ مبنياً على معادلات تقييم المقابل المالي للشركات حسب قيمة المنشأة والديون والنقد ورأس المال العامل وفقاً للشروط المذكورة في الاتفاقية.

وتعتزم "سلوشنز" دفع قيمة هذا الاستحواذ من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والنقد.

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وتوقعت الانتهاء من الاستحواذ في الربع الثالث من العام 2022.

وتخضع اتفاقية البيع و الشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، على سبيل المثال لا الحصر- الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في صفقة الاستحواذ.

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