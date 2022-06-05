مؤسسة الحبوب السعودية ترسي عقد توريد 240 ألف طن قمح من الخارج على "سالك"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بتوريد كمية 240 ألف طن.

وذكرت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، أن الشحنات موزعة على (4) بواخر للوصول إلى مواني المملكة خلال الفترة (أغسطس – أكتوبر 2022)، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو القادم.

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وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الأولى من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج، والتي تعادل 20% من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج أي بنحو (700) ألف طن.

وقال الفارس إن ذلك يأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

وتدعو المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسة في المناقصات المخصصة لهذه المبادرة.