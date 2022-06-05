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"متطورة" تعلن موافقة "ساما" على طرح دويتشه الخليج للتمويل بالسوق الرئيسية

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الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
شعار الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
سوق السعودية

"متطورة" تعلن موافقة "ساما" على طرح دويتشه الخليج للتمويل بالسوق الرئيسية

تمتلك فيها "متطورة" 31.62%

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" عن حصول شركة دويتشه الخليج للتمويل، الزميلة، والتي تملك فيها "متطورة" ما نسبته 31.62% من رأس المال على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما"، الأولية على طرح الشركة في السوق المالية الرئيسية.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه الموافقة مشروطة بحصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي النهائية والموافقات اللازمة من الجهات المعنية خلال عام من تاريخه.

وأضافت أن ذلك يأتي من ضمن الجهود التي تقوم به الشركة السعودية للصناعات المتطورة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

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