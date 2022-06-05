سوق السعودية
"ينساب" تعتزم توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
بحصة 1.5 ريال للسهم
أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 843.75 مليون ريال لعدد نحو 562.5 مليون سهم.
وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
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ويكون تاريخ الأحقية يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
فيما يكون تاريخ التوزيع الأربعاء 29 يونيو 2022.
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