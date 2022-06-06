زيادة رأسمال بنك بوبيان تستقطب طلبات بـ 1.7 مليار دينار

استقطبت زيادة رأسمال بنك بوبيان الكويتي طلبات بقيمة 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار.

ونفذ البنك زيادة رأس المال بنسبة 12% عن طريق طرح حقوق أولوية، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار شاملة علاوة الإصدار.

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وتمت تغطية حقوق الأولوية بنسبة 91% ليتم بعدها طرح النسبة المتبقية في اكتتاب عام استقطب طلبات بأكثر من مليار ونصف المليار دينار.

وكانت أرباح بنك بوبيان ارتفعت 34% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 17 مليون دينار، حيث جاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار.

وتراجعت مخصصات بنك بوبيان خلال الربع الأول 16% إلى 9.9 مليون دينار.