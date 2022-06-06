بنوك الكويت
زيادة رأسمال بنك بوبيان تستقطب طلبات بـ 1.7 مليار دينار
تغطية طرح حقوق الأولوية لبنك بوبيان بنسبة 91%
استقطبت زيادة رأسمال بنك بوبيان الكويتي طلبات بقيمة 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار.
ونفذ البنك زيادة رأس المال بنسبة 12% عن طريق طرح حقوق أولوية، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار شاملة علاوة الإصدار.
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وتمت تغطية حقوق الأولوية بنسبة 91% ليتم بعدها طرح النسبة المتبقية في اكتتاب عام استقطب طلبات بأكثر من مليار ونصف المليار دينار.
وكانت أرباح بنك بوبيان ارتفعت 34% في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 17 مليون دينار، حيث جاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار.
وتراجعت مخصصات بنك بوبيان خلال الربع الأول 16% إلى 9.9 مليون دينار.
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