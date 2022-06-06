شركة مملوكة لـ"الحكير" والمراكز العربية تبيع 35% من فاس للتمويل لـ"فاليو" المصرية

وقعت شركة فاس لابز المملوكة لشركتي فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، والمراكز العربية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي "ڤاليو" وسوف تتيح الاتفاقية تسريع التوسع الجغرافي لشركة "فاليو" لدخول السوق السعودي، لتوفير حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي من خلال شركة فاس للتمويل.

وأعلنت شركتا "الحكير" والمراكز العربية، على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن توقيع فاس لابز اتفاقية شراء وبيع أسهم مع شركة ڤاليو لتمويل المستهلك "ڤاليو" بهدف بيع حصة من رأس مال فاس لابز تمثل ما نسبته 35% من رأسمال فاس للتمويل لشركة "فاليو".

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ووفقاً للاتفاقية، ستصبح حصة كل من فاس لابز وڤاليو ما نسبته 65% و35% على التوالي من رأس مال فاس للتمويل، والمتفق على إبقائه عند 55 مليون ريال.

وسيخضع هذا التغيير في الملكية لموافقة البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى.

وعند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية المراكز العربية الغير مباشرة في رأسمال فاس للتمويل ما نسبته 32.5% وذلك من خلال ملكيتها لما نسبته 50% من رأسمال فاس لابز، وبالمثل ستصبح ملكية شركة "الحكير".

ستساهم الشراكة الاستراتيجية بين "فاس لابز" و"ڤاليو" في تسريع قدرة "فاس للتمويل" على بناء وتوسيع منصة تسوق متكاملة لعملائها بدءًا بتزويد عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل الرقمي، وفي نفس الوقت الاستفادة من مكانة ڤاليو وإمكانياتها التكنولوجية وتاريخها الحافل بالنجاحات.

و"ڤاليو" شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس المصرية، للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 200 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهراً، لقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت.

وتهدف شركة فاس للتمويل، بعد اكتمال الترخيص وبدء التشغيل، تزويد عملائها في السعودية بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغرة، بهدف بناء منصة تسوق متكاملة تشارك المستهلكين خلال رحلة الشراء بأكملها، منذ الشراء المسبق وحتى ما بعد الشراء.

وسيتم طرح حلول " ڤاليو" من خلال شبكة البيع بالتجزئة الموسعة لشركة "الحكير" والتي تزيد عن 1000 متجر في جميع أنحاء المملكة، وعلى المنصة الإلكترونية "فوغا كلوسيت" ومتاجرها الإلكترونية الأخرى. كما سيتم توفير هذه الحلول خلال شبكة المتاجر الخاصة بمستأجري شركة المراكز العربية والمنتشرين في 21 مركزًا للتسوق في 11 مدينة رئيسية في السعودية.

ويذكر أن شركة "فاس لابز"، هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة مناصفة بين كلٍ من الحكير وشركة المراكز العربية.