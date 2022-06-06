مجموعة CDPQ الكندية تدخل شراكة تتملك بموجبها 22% من ميناء جبل علي

قالت موانئ دبي العالمية اليوم الاثنين، إنها ستستثمر مع مجموعة الاستثمار العالمية CDPQ نحو 5 مليارات دولار في ثلاثة من أصولها الاستراتيجية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت موانئ دبي أن CDPQ ستستثمر 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية من خلال مشروع مشترك جديد، مشيرة إلى أن CDPQ ستستحوذ على حوالي 22% من المشروع المشترك.

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ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، "بشكل عام، نعتقد أن هذه الصفقة توفر منصة قوية للأصول الإماراتية لتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل".

كانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت في 2020، مع شريكتها الكندية Caisse de dépôt et placement du Québe CDPQ ضخ 4.5 مليار دولار للتوسع في استثماراتهما بمجال الموانئ ومحطات الحاويات، ما يرفع إجمالي استثمارات المنصة إلى 8.2 مليار دولار.

وأسست موانئ دبي العالمية منصة استثمارية مع CDPQ في ديسمبر/ كانون الأول 2016، للاستثمار في الموانئ على مستوى العالم باستثناء الإمارات، وتمتلك موانئ دبي العالمية حصة 55% من المنصة، في حين تمتلك CDPQ نحو 45%.

وفي أغسطس 2021، وقعت موانئ دبي العالمية والمستثمر الكندي (CDPQ) اتفاقية مع مجموعة Maspion الإندونيسية لبناء شركة دولية بقيمة 1.2 مليار دولار في Gresik ، وهي مدينة إندونيسية بالقرب من الشرق. الميناء واللوجستيات بارك هي مدينة ميناء جافا في سورابايا.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في عام 2023. سيكون المشروع المشترك "موانئ دبي العالمية Maspion East Java" المشغل الوحيد للميناء، بسعة تصميمية تصل إلى 3 ملايين وحدة مكافئة 20 قدمًا (TEU). سيقوم الطرفان أيضًا بتطوير منطقة صناعية ولوجستية بجوار المحطة ، بمساحة أولية تبلغ 110 هكتارًا ، مع مساحة للتوسع في المستقبل.