"القلعة" المصرية للاستشارات المالية: لم يتحدد أي طرح جديد هذا العام

أكد رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية، أحمد هيكل، أن الشركة لم تقرر طرح أي من وحداتها في البورصة هذا العام، وإن تحديد موعد الطرح يعتمد على أوضاع السوق.

وفي مقابلة مع "رويترز"، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر من الأول إلى الرابع من يونيو، قال هيكل: "لم يتحدد شيء هذه السنة، وسنقرر بحسب أوضاع البورصة".

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وتتحدث شركة القلعة ذات الملكية الخاصة عن خطط لطرح وحدتيها طاقة عربية والوطنية للطباعة الوحدتين منذ سنوات، لكن الأمر تأجل عدة مرات، وهو ما عزاه هيكل لظروف السوق غير المواتية.

ورفض هيكل الإفصاح عن المبلغ المستهدف من الطرح أو النسبة المزمع طرحها من كل من الشركتين.

وعن مسعى الحكومة لخصخصة أصول مملوكة للدولة، قال هيكل إن تنفيذ مثل هذه السياسات يحتاج "دفعة" لتحقيق رغبة الحكومة في دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن "الحكومة راغبة بقوة في تشجيع القطاع الخاص على تنمية الأعمال، ونرى هذا بصورة واضحة بكل القطاعات التي تعمل بها شركة القلعة.. ربما كانت السرعة التي تنفذ بها بعض الجهات البيروقراطية بطيئة بعض الشيء، لكن هذا مفهوم لأنها تحاول تفادي الوقوع في أخطاء".

ويرى هيكل أنه من السهل تعزيز الاستثمارات الخليجية في مصر نظرا لتحقيق شركات الخليج العاملة في السوق المصرية أرباحا بالفعل.

وقال "من السهل تشجيع من هو بالسوق بالفعل على عمل استثمارات إضافية لأنه موجود وحقق أرباحا، وهذا ينطبق على القطاع الخاص المصري وينطبق على الشركات الأجنبية العاملة في مصر".