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"صادرات" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 10.6% من رأس المال

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الشركة السعودية للصادرات الصناعية مناسبة
شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"
سوق السعودية

"صادرات" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 10.6% من رأس المال

بعد زيادة رأسمالها إلى 194.4 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 10.64% من رأس المال بعد الزيادة البالغة 194.4 مليون ريال.

وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 20.69 مليون ريال.

وأرجعت الشركة السبب إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة وذلك لرفع الملاءة المالية والتوسع الاستراتيجي للشركة.

وتكون الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 172.8 مليون ريال.

وتبلغ نسبة الزيادة 800% من رأس المال.

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