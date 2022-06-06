"صادرات" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 10.6% من رأس المال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 10.64% من رأس المال بعد الزيادة البالغة 194.4 مليون ريال.

وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 20.69 مليون ريال.

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وأرجعت الشركة السبب إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة وذلك لرفع الملاءة المالية والتوسع الاستراتيجي للشركة.

وتكون الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 172.8 مليون ريال.

وتبلغ نسبة الزيادة 800% من رأس المال.