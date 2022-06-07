الأهلي المالية: قطاع البتروكيماويات السعودي يواجه مزيجاً من التحديات والفرص
أرباح القطاع خلال العام الماضي كانت استثنائية وتضاعفت بنحو 20 مرة
أظهر تقرير لشركة الأهلي المالية أن قطاع البتروكيماويات السعودي يواجه مزيجاً من التحديات والفرص.
ولفت التقرير إلى أن أبرز التحديات الحالية تشمل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الخام.
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ووفقاً للتقرير فإن تخفيف قيود كورونا في الصين يؤدي إلى تحسن المعنويات ويدعم أداء القطاع.
وبالنسبة لأرباح القطاع خلال العام الماضي، فقد كانت استثنائية وفقاً للأهلي المالية، إذ بلغت الأرباح الصافية 39.1 مليار ريال مقارنة بـ1.9 مليار ريال في 2020، أي تضاعفت بنحو 20 مرة.
وتوقع التقرير أن تحافظ الأرباح على وتيرتها خلال العام الجاري.
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