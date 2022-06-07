"أنابيب الشرق" تحصل على 500 مليون ريال تسهيلات لتمويل رأس المال العامل

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق"، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه تم الحصول على التمويل اليوم الثلاثاء 1443-11-08 الموافق 2022-06-07.

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وبلغت قيمة التمويل 500 مليون ريال، لمدة 365 يوما.

وتستهدف التسهيلات تمويل رأس المال العامل لإحدى مشاريع الشركة.