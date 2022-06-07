سوق دبي
"ديار للتطوير" تستكمل إجراءات تخفيض رأس مالها
أكدت تفعيل القرار في 13 يونيو
أعلنت شركة ديار للتطوير استكمالها الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة النهائية، لتخفيض رأس مالها من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن تفعيل قرار تخفيض رأس مالها سيتم يوم الاثنين الماوفق 13 يونيو الجاري بعد ساعات التداول.
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وكانت الجمعية العمومية للشركة، أقرت في شهر أبريل الماضي، تخفيض رأس مال الشركة من 5778 مليون درهم إلى 4375.84 مليون درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بإلغاء 1402.2 مليون سهم تقريبا، كما وافقت العمومية كذلك على إطفاء الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 303.4 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021.
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