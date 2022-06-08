المراكز العربية: إعادة افتتاح الظهران مول و25 مليون ريال الأثر المالي للحريق

أعلنت شركة المراكز العربية عن إعادة افتتاح الظهران مول بالمنطقة الشرقية، باستثناء بعض الأجزاء التي تضررت من الحريق بشكل طفيف والجاري حالياً استكمال أعمال إعادة تأهيلها تمهيداً لافتتاحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه فيما يخص الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر، ما تمثل نسبته 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية، فإن الشركة تقوم حالياً بوضع خطة شاملة لإعادة تأهيله بشكل لائق مما سيتطلب إعادة افتتاحه بضعة أشهر.

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بشأن الأثر المالي المتعلق بهذا الحادث على قوائم الشركة المالية، توقعت المراكز العربية ألا يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال بناءً على التقديرات الأولية وفي ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول، حيث ما زالت الشركة تستكمل إجراءات حصر الأضرار مع شركة التأمين.

وتوقعت ظهور الأثر المالي في قوائم الشركة المالية ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2023.

وكانت شركة المراكز العربية قد أعلنت عن وقوع حريق جزئي في "الظهران مول"، الواقع بمحافظة الظهران بالمنطقة الشرقية، صباح يوم الجمعة بتاريخ 13 مايو 2022.

وقالت في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن الحريق نشب خلال الساعات الأولى من الصباح وقبل موعد افتتاح المول الرسمي، وتمت السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية.