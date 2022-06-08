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ميزان الكويتية تلغي أي زيادات سعرية على منتجاتها في السوق السعودية

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شركات

ميزان الكويتية تلغي أي زيادات سعرية على منتجاتها في السوق السعودية

وإعادة المنتجات إلى المستويات السعرية التي كانت عليها رغم ارتفاع أسعار الشحن

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ميزان الكويتية القابضة إلغاء أية زيادات سعرية على منتجاتها في السوق السعودية وإعادتها إلى ما كانت عليه.

جاء ذلك بعد رصد كافة ردود الفعل ورغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد عالمياً.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تويتر"، أن تصريحات المدير المالي الخاصة بزيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة ليست دقيقة ولا تعكس توجهات الإدارة للسوق السعودية.

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