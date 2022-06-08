شركات
ميزان الكويتية تلغي أي زيادات سعرية على منتجاتها في السوق السعودية
وإعادة المنتجات إلى المستويات السعرية التي كانت عليها رغم ارتفاع أسعار الشحن
أعلنت شركة ميزان الكويتية القابضة إلغاء أية زيادات سعرية على منتجاتها في السوق السعودية وإعادتها إلى ما كانت عليه.
جاء ذلك بعد رصد كافة ردود الفعل ورغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد عالمياً.
مادة اعلانية
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تويتر"، أن تصريحات المدير المالي الخاصة بزيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة ليست دقيقة ولا تعكس توجهات الإدارة للسوق السعودية.
اقرأ أيضاً
-
سوق إنترنت الأشياء ينمو إلى 2.5 تريليون دولار في 2029.. هذه تحركات السعوديةعثمان الدهش: استراتيجية إنترنت الأشياء تركز على 3 أولويات أساسية قصص اقتصادية
-
"الحكير" تعيد افتتاح 40 متجراً في الظهران مولمن إجمالي متاجرها البالغ عددها 64 شركات
-
"ساما" يرخص لـ"النايفات" بممارسة التمويل الجماعي بالدين عبر التقنية الماليةينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية