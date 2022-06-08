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"الحكير" تعيد افتتاح 40 متجراً في الظهران مول

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شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه - الحكير
شعار شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"
سوق السعودية

"الحكير" تعيد افتتاح 40 متجراً في الظهران مول

من إجمالي متاجرها البالغ عددها 64

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير" عن بدء إعادة افتتاح متاجرها البالغ عددها 64 على مراحل، في الظهران مول بالمنطقة الشرقية، بعد وقوع حريق جزئي في مايو الماضي.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إنها أعادت افتتاح 40 متجراً اليوم الأربعاء، واستأنفت ساعات العمل الاعتيادية. وتوقعت إعادة فتح 15 متجراً خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت أن عدد 9 متاجر موجودة في الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

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وأوضحت أن الأثر المالي للحادث غير جوهري في ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة لجميع المتاجر وحيث واصلت "الحكير" خدمة زبائنها في الفروع الأخرى بالمنطقة الشرقية والمتواجدة في مول النخيل ومول الراشد.

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