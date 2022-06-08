.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ساما" يرخص لـ"النايفات" بممارسة التمويل الجماعي بالدين عبر التقنية المالية

  • الخط
شركة النايفات للتمويل
شعار شركة النايفات للتمويل
سوق السعودية

"ساما" يرخص لـ"النايفات" بممارسة التمويل الجماعي بالدين عبر التقنية المالية

ينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة النايفات للتمويل "النايفات"، اليوم الأربعاء، عن حصولها على الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي "ساما" لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال التقنية المالية.

وقالت "النايفات" في بيان على "تداول السعودية"، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسة الشركة في تقديم سلسلة من الحلول المتكاملة والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في عالم التمويل غير المصرفي.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي وينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية بعد البدء في تقديم خدمات التمويل الجماعي بالدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟ لماذا يلجأ مسؤولو الصحة إلى تتبع المخالطين لمرضى جدري القردة؟
اكتشف المزيد