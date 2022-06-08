"ساما" يرخص لـ"النايفات" بممارسة التمويل الجماعي بالدين عبر التقنية المالية

أعلنت شركة النايفات للتمويل "النايفات"، اليوم الأربعاء، عن حصولها على الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي "ساما" لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال التقنية المالية.

وقالت "النايفات" في بيان على "تداول السعودية"، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسة الشركة في تقديم سلسلة من الحلول المتكاملة والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في عالم التمويل غير المصرفي.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي وينعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية بعد البدء في تقديم خدمات التمويل الجماعي بالدين.