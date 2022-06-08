"موديز" تثبت تصنيف "إعمار العقارية" عند Baa3

ثبتت وكالة "موديز" تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة إعمار العقارية عند (Baa3).

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة، من سلبية إلى مُستقرة على خلفية الأداء المالي القوي.

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وفي سياق مُتصل، ثبتت "موديز" تصنيفها الائتماني لشركة إعمار مولز مانجمنت عند (Baa2).

كما عدّلت أيضا نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة من سلبية إلى مُستقرة إثر قوة الأداء التشغيلي خلال الفترة الأخيرة.