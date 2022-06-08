سوق دبي
"موديز" تثبت تصنيف "إعمار العقارية" عند Baa3
عدّلت نظرتها المستقبلية للشركة من سلبية إلى مُستقرة
ثبتت وكالة "موديز" تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة إعمار العقارية عند (Baa3).
وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة، من سلبية إلى مُستقرة على خلفية الأداء المالي القوي.
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وفي سياق مُتصل، ثبتت "موديز" تصنيفها الائتماني لشركة إعمار مولز مانجمنت عند (Baa2).
كما عدّلت أيضا نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة من سلبية إلى مُستقرة إثر قوة الأداء التشغيلي خلال الفترة الأخيرة.
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