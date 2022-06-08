30 يونيو.. مساهمو أكوا باور يصوتون على توزيع 7.7% أرباحاً نقدية
حصة السهم تبلغ 0.77 ريال
دعا مجلس إدارة شركة أكوا باور، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 30 يونيو 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نحو 562.95 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم تبلغ 0.77 ريال، تمثل نسبة 7.7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ويبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 21 يوليو 2022.
ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.
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