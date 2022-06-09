أرامكو توزع عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل 10 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 12 مايو 2022.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة بلغ نحو 290.5 ألف سهم، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم نحو 12.009 مليون ريال.

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وبلغ متوسط سعر البيع 41.34 ريال للسهم.

ويكون تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 9 يونيو 2022.

كانت الجمعية العامة لشركة أرمكو، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها من خلال رسملة مبلغ 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ومنح سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

وبلغ رأس مال أرامكو بعد الزيادة 75 مليار ريال بنسبة زيادة 25%.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.