مساهمو "بترورابغ" يقرون زيادة رأس المال 90.7% عبر طرح أسهم حقوق أولوية

وافق مساهمو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 90.75% عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 795 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال يصبح بعد الزيادة 16.71 مليار ريال بدلاً من 8.76 مليار ريال، ويصبح عدد الأسهم 1.671 مليار سهم بدلاً من 876 مليون سهم.

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ويبلغ سعر طرح أسهم حقوق الأولوية 10 ريالات للسهم بقيمة طرح إجمالية نحو 7.95 مليار ريال، وتكون نسبة الزيادة لكل سهم 0.9075 سهم.

وأضافت الشركة أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.