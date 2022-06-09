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"الخريف" تحصل على تمويل بـ256.97 مليون ريال من بنك الرياض

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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تحصل على تمويل بـ256.97 مليون ريال من بنك الرياض

لتمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الخبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الخميس، عن التوقيع والحصول على اتفاقية تمويل "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع بنك الرياض بقيمة نحو 256.97 مليون ريال.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة التمويل تنتهي في 30 ديسمبر 2024، وقدمت سند لأمر كضمان مقابل التمويل.

وأضافت أن الهدف من الاتفاقية تمويل مشاريع تحسين شبكات المياه في مدينة الخبر، مشروع رقم (2)، وهو شبكة المياه الاستراتيجية والخزانات في شمال وجنوب الخبر.

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كانت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة، قد أكدت تنفيذ 4 مشاريع لتحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية أُرسيت عليها من قِبَل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتشمل هذه المشاريع، مشروعان لتحسين شبكات المياه في الدمام بنحو مليار ومئة مليون ريال، إضافة إلى مشروع لتحسين شبكات المياه في الخبر بقيمة 499 مليون ريال، ومشروع لتحسين شبكات المياه في القطيف بقيمة 258 مليونا و750 ألف ريال.

وتمتد مدة هذه العقود ما بين 24 و30 شهرا وسيظهر أثرها المالي في الربع الرابع من عام 2022.

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