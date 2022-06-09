شركات
"القابضة الإماراتية" تطلق صندوقاً استثمارياً مع الأردن بـ100 مليون دولار
يهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن، صندوقا استثماريا أردنيا إماراتيا بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع القابضة ADQ الإماراتية.
ويهدف الصّندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، عبر تمويل الشركات الناشئة والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية وغيرها.
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يشار إلى أن الأردن يضم ما يزيد عن 25% من روّاد أعمال التكنولوجيا في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وجود أكثر من 600 شركة متخصّصة في هذا القطاع.
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