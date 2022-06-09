شركة مقرها مدينة عربية تدعم شراء إيلون ماسك "تويتر" بـ700 مليون دولار
توقعات بتصويت المساهمين على الصفقة بحلول أغسطس
نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين في "تويتر" تأكيدهم استمرار صفقة شراء "إيلون ماسك".
وقالت الوكالة إن تصويت المساهمين على عملية البيع سيحدث في نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبلين.
وفي سياق آخر، ذكرت بلومبرغ أن شركة Vy Capital، ومقرها دبي، ستكون من بين قائمة الممولين لصفقة شراء تويتر.
وقالت الوكالة إن الشركة التي أسسها المستثمر الألماني Alexander Tamas، خصّصت مبلغ 700 مليون دولار لتمويل الصفقة لصالح إيلون ماسك، مما يجعلها ثالث أكبر مموّل خارجي للصفقة بعد Larry Ellison وSequoia Capital.
يشار إلى أن شركة Vy Capital، تدير أصولاً بنحو ملياري دولار.
على الجانب الأخر، تخطط بينانس أيضاً للاستحواذ على حصة بقيمة 500 مليون دولار في تويتر لدعم محاولة إيلون ماسك للحصول على منصة التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تأمل الشركة أن تعزز هدفها المتمثل في "الجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي وWeb3 معاً".
وتعد "بينانس" أكبر بورصة تشفير في العالم، وحصلت في مارس الماضي على ترخيص من سوق دبي للأصول الافتراضية، وتخطط لجعل الإمارات مقرها الرئيسي.
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