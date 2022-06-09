سوق أبوظبي
"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية مع شركة أوزباكستانية لتأسيس مشاريع مشتركة
لقديم الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" الأوزباكستانية لتأسيس مشاريع مشتركة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن في أوزباكستان.
وتنص الاتفاقية على قيام الجانبين بتأسيس مشاريع مشتركة لإدارة الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية والبرية وبواسطة شبكات السكك الحديدية، ومرافق التخزين وعقود الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي.
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ووفقا للاتفاقية ستقوم "موانئ أبوظبي" بدعم مجموعة "إنتر إنجينيرنغ" في مناقصات الأعمال التي تدخلها في دولة الإمارات مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
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