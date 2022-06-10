.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"البورصات الأميركية" تحقق مع "إريكسون" بشأن تقرير عن رشوة بالعراق

  • الخط
شركة إريكسون السويدية (شترستوك)
شركة إريكسون السويدية (شترستوك)
شركات

"البورصات الأميركية" تحقق مع "إريكسون" بشأن تقرير عن رشوة بالعراق

"الشركة" أكدت أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق

ستوكهولم - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة إريكسون السويدية إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقا بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات بالعراق عام 2019.

وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية، الخميس، أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة، وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.

وكانت "إريكسون"، كشفت في فبراير، أن تحقيقا داخليا توصل إلى إنها ربما دفعت مبالغ لداعش الإرهابي في العراق، وهي مخالفة قالت "إريكسون" إنها "بدأت على الأقل في عام 2011".

"بي.آر.إف" البرازيلية تبدأ العمليات في مصنعها بالسعودية.. استثمرت 18 مليون دولار  اقتصاد اقتصاد السعودية "بي.آر.إف" البرازيلية تبدأ العمليات في مصنعها بالسعودية.. استثمرت 18 مليون دولار 

وتحقق وزارة العدل الأميركية، التي فرضت غرامة على "إريكسون" في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، كذلك في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق، ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.

ووافقت "إريكسون" في إطار التسوية تلك على الاستعانة بمراقب مستقل للامتثال للقواعد لمدة ثلاث سنوات.

ولم يرد متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد على طلب للتعليق.

وتحقق الوكالات الأميركية مع الشركات إذا ما انتهكت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحكم قيام شخص أميركي أو شركة أميركية بدفع أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أجنبي بغرض الحصول على عمل.

وتتولى وزارة العدل بشكل أساسي الجوانب الجنائية للتحقيق فيما تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالجانب المدني.

وعندما يتم التوصل إلى تسوية مشتركة مع شركة، يتم تقسيم أي مبلغ غرامة بين الوكالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف
اكتشف المزيد