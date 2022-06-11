شركات
"أبوظبي للاستثمار" يشتري 20% من شركة هندية مقابل 282 مليون دولار
الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية
استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" من خلال إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، على حصة تبلغ 20% من شركة "آي آي إف إل هوم فاينينس" الهندية المتخصصة في تمويل الإسكان الشعبي، مقابل 220 مليار روبية (282 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم "آي آي إف إل هوم فاينينس": "ستكون هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات الأسهم في قطاع تمويل الإسكان الهندي من جانب مستثمر مالي".
مادة اعلانية
وأضاف: "الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية"، وفق بلومبرغ.
وينشط جهاز أبوظبي للاستثمار في تنفيذ صفقات استحواذ في السوق الهندية، كان آخرها شراء حصة في "إتش.دي.إف.سي كابيتال" مقابل 24.09 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
-
سعر الوقود في أميركا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزاً 5 دولارات للغالونوسط ذروة الطلب على الوقود في الصيف طاقة
-
الفاو: 19 مليون إنسان مهددون بالجوع العام المقبل.. وهذه البلدان الأكثر تضرراًالصراع في أوكرانيا تسبب في أزمة غذاء عالمية اقتصاد
-
ارتفاع الطلب على الوقود في الهند 24% في مايورفينيتيف: أسعار الوقود المرتفعة لا تبشر بالخير لسائقي السيارات في جميع أنحاء العالم طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية