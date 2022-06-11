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"أبوظبي للاستثمار" يشتري 20% من شركة هندية مقابل 282 مليون دولار

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جهاز أبوظبي للاستثمار
جهاز أبوظبي للاستثمار
شركات

"أبوظبي للاستثمار" يشتري 20% من شركة هندية مقابل 282 مليون دولار

الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية

دبي - العربية.نت

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استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" من خلال إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، على حصة تبلغ 20% من شركة "آي آي إف إل هوم فاينينس" الهندية المتخصصة في تمويل الإسكان الشعبي، مقابل 220 مليار روبية (282 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم "آي آي إف إل هوم فاينينس": "ستكون هذه الصفقة واحدة من أكبر استثمارات الأسهم في قطاع تمويل الإسكان الهندي من جانب مستثمر مالي".

وأضاف: "الصفقة خاضعة لاستصدار الموافقات من جانب السلطات التنظيمية"، وفق بلومبرغ.

وينشط جهاز أبوظبي للاستثمار في تنفيذ صفقات استحواذ في السوق الهندية، كان آخرها شراء حصة في "إتش.دي.إف.سي كابيتال" مقابل 24.09 مليون دولار.

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