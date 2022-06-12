سوق السعودية
أكوا باور تبدأ تشغيل محطة الطويلة لتحلية المياه في الإمارات
بقدرة إنتاجية 454.6 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا
أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الطويلة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 454.6 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا والواقعة في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 40% في شركة الطويلة لتحلية المياه.
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وتوقعت أكوا باور، في بيان على "تداول السعودية"، أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثاني من العام 2022.
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