"أسمنت العربية" تعلن صدور حكم ابتدائي لصالحها على "إعمار المدينة الاقتصادية"

أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الأحد، عن صدور صك حكم قضائي ابتدائي لصالحها من المحكمة التجارية بجدة ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بإلزامها بتسليم كمية نحو 4.573 مليون طن من الحجر الجيري، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 أبريل 2012.

وقالت "أسمنت العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة الاعتراض على الحكم الصادر عن طريق الاستئناف هي 30 يوما من تاريخ صدور صك الحكم وفي حال لم يتقدم أحد الطرفين باعتراض خلال تلك المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكسب الحكم القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية.

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كانت "أسمنت العربية"، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمحكمة التجارية بمدينة جدة وذلك للمطالبة بالكميات المتبقية من خام الحجر الجيري وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي بحصولها على هذا الحكم القضائي لصالحها.