"العقارية" تعلن تغطية اكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 94.3%

أعلنت شركة العقارية السعودية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وقالت "العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم الاكتتاب بعدد 127.26 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 135 مليون سهم، بنسبة تغطية 94.27%.

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وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت نحو 1.502 مليار ريال.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي وستقدم تلك المؤسسات عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فستخصص الأسهم المتبقية لمتعهد التغطية "شركة الأهلي المالية" والذي سيقوم بالاكتتاب بها وذلك بسعر الطرح.

ويكون تاريخ بداية الطرح المتبقي 14 يونيو 2022، ونهايته 15 يونيو 2022.

ويبدأ الطرح المتبقي للأسهم التي لم يكتتب فيها والبالغة نحو 7.74 مليون سهم من الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء المقبل، حتى الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء المُقبل.

وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل حسب ما يستحقه، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 30 يونيو 2022.