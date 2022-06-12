"سدايا" ترسي مشروعاً على "إم آي إس" بـ169.3 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" موافقة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على ترسية مشروع تهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث بمبلغ إجمالي قدره 169.3 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة 15%.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو منتصف يوليو 2022.

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وأضافت أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً بداية من تاريخ توقيع العقد.

وأوضحت "المعمر" أنها ستقوم بتهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث وفقاً للشروط الخاصة والمواصفات الفنية.