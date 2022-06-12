"طيبة للاستثمار" توقع عقد شراء مركز تجاري في الرياض بـ220 مليون ريال
مقام على أرض تبلغ مساحتها 16,517م²
أعلنت شركة طيبة للاستثمار توقيع عقد لشراء مركز تجاري في مدينة الرياض مقام على أرض تبلغ مساحتها 16,517م²، يقع على طريق الملك عبدالله - حي الحمراء.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن قيمة الصفقة 220 مليون ريال غير شاملة قيمة الضريبة أو أي عمولات أخرى.
وذكرت أن أطراف الصفقة هم شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "شركة ماسك".
وسيتم تمويل الصفقة بشكل ذاتي من قبل "طيبة" بالإضافة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهات التمويلية.
والمركز التجاري عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار، دور أرضي للمحلات التجارية ومواقف سيارات مع ميزانين خاص بوحدات الدور الأرضي، ودور أول ودور ثاني عبارة عن وحدات مكتبية وخدمات.
وستعزز الصفقة استثمارات الشركة بشراء أصول مدرة للدخل بعوائد جيدة تعود بالنفع على المساهمين.
وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند (عقارات استثمارية) في قائمة المركز المالي الموحدة للربع الثاني من عام 2022م، بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل بزيادة إيرادات القطاع العقاري بقيمة الفترة المستحقة للوحدات المؤجرة في المركز .
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