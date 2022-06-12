.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"طيبة للاستثمار" توقع عقد شراء مركز تجاري في الرياض بـ220 مليون ريال

  • الخط
طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

"طيبة للاستثمار" توقع عقد شراء مركز تجاري في الرياض بـ220 مليون ريال

مقام على أرض تبلغ مساحتها 16,517م²

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة طيبة للاستثمار توقيع عقد لشراء مركز تجاري في مدينة الرياض مقام على أرض تبلغ مساحتها 16,517م²، يقع على طريق الملك عبدالله - حي الحمراء.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن قيمة الصفقة 220 مليون ريال غير شاملة قيمة الضريبة أو أي عمولات أخرى.

وذكرت أن أطراف الصفقة هم شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "شركة ماسك".

مجلس إدارة "اس تي سي" يوصي بزيادة رأس المال 150% لـ50 مليار ريال شركات سوق السعودية مجلس إدارة "اس تي سي" يوصي بزيادة رأس المال 150% لـ50 مليار ريال

وسيتم تمويل الصفقة بشكل ذاتي من قبل "طيبة" بالإضافة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهات التمويلية.

والمركز التجاري عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار، دور أرضي للمحلات التجارية ومواقف سيارات مع ميزانين خاص بوحدات الدور الأرضي، ودور أول ودور ثاني عبارة عن وحدات مكتبية وخدمات.

وستعزز الصفقة استثمارات الشركة بشراء أصول مدرة للدخل بعوائد جيدة تعود بالنفع على المساهمين.

وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند (عقارات استثمارية) في قائمة المركز المالي الموحدة للربع الثاني من عام 2022م، بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل بزيادة إيرادات القطاع العقاري بقيمة الفترة المستحقة للوحدات المؤجرة في المركز .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تساؤلات بشأن مصير حكومة الدبيبة بعد انتهاء ولايتها في يونيو تساؤلات بشأن مصير حكومة الدبيبة بعد انتهاء ولايتها في يونيو
اكتشف المزيد