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تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "أنعام القابضة" 311.8%

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مجموعة أنعام الدولية القابضة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "أنعام القابضة" 311.8%

بإجمالي نحو 67.79 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 311.79%.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها نحو 67.79 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع 26.55 ريال للسهم.

وأضافت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم يبلغ نحو 42.26 مليون ريال.

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ويكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 16 يونيو 2022.

وأوضحت "أنعام القابضة"، أن سبب اختلاف عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 2.665 مليون سهم، والتي تم الإفصاح عنها بإعلان الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية "تداول" عن عدد الأسهم المباعة البالغة نحو 2.553 مليون سهم، يعود إلى تعديل عدد الأسهم بعد المطابقة مع الجهات المستلمة وذلك بناءً على إفادة المستشار المالي للشركة "وساطة كابيتال" ومدير الاكتتاب للشركة مجموعة النفيعي للاستثمار.

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