مساهمو السعودي الفرنسي يقرون توزيع 8.5% أرباحاً نقدية

وافق مساهمو البنك السعودي الفرنسي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء يوم الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2021 بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره نحو 1.02 مليار ريال، بما يمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 30 يونيو 2022، وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نحو 1.8 مليار ريال، بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن المساهمين وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.