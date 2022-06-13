السعودية
موانئ دبي العالمية تشغل منطقة لوجستية في ميناء جدة بالسعودية
تعد أول منطقة لوجستية لموانئ دبي في السعودية
قالت هيئة ميناء جدة في السعودية، اليوم الاثنين، إن مجموعة موانئ دبي العالمية ستقوم بتشغيل منطقة لوجستية في الميناء، ودعت وسائل الإعلام لحضور توقيع العقد في 19 يونيو/ حزيران.
وجاء في الدعوة أنها ستكون أول منطقة لوجستية لموانئ دبي العالمية في السعودية.
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وموانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي هي أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتشغل بالفعل ميناء جدة الإسلامي حيث ستقع المنطقة اللوجستية.
وبحسب موقع ميناء جدة الإسلامي، فإن الميناء يمكنه تداول 2.4 مليون حاوية شحن كل عام وهو وجهة التصدير الرئيسية للمملكة.
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