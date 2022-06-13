"الرقابة المالية" المصرية توقف الفحص النافي للجهالة لشركة "دبليو إم" على "بلتون"

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار تلقيها خطاباً من شركة بلتون المالية القابضة بشأن قرار مجلس إدارتها بطلب الإيقاف المؤقت لإجراء الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات في ضوء الإعلان عن عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر أعلى ودون طلب إجراء فحص فني نافي للجهالة.

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كانت شركة بلتون قد تلقت إخطاراً من شركة شيميرا للاستثمار بنيتها تقديم عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وسبق ذلك تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة.