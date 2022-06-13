"الرقابة المالية" المصرية توقف الفحص النافي للجهالة لشركة "دبليو إم" على "بلتون"
بناءً على طلب "بلتون" بعد تلقيها عرضاً للاستحواذ من "شيميرا" بسعر 1.485 جنيه للسهم
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار تلقيها خطاباً من شركة بلتون المالية القابضة بشأن قرار مجلس إدارتها بطلب الإيقاف المؤقت لإجراء الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات في ضوء الإعلان عن عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر أعلى ودون طلب إجراء فحص فني نافي للجهالة.
كانت شركة بلتون قد تلقت إخطاراً من شركة شيميرا للاستثمار بنيتها تقديم عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.
وسبق ذلك تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة.
-
الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3% في أبريل مؤججاً مخاوف التباطؤبنك إنجلترا يستعد لإعلان نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم اقتصاد
-
"مطارات دبي" تتوقع التعامل مع 5 ملايين مسافر شهرياً خلال الصيفارتفاع الطلب على السفر بالتزامن مع بدء الإجازات المدرسية وعطلة عيد الأضحى سياحة وسفر
-
التضخم السنوي بالسودان ينخفض إلى 192.21% في مايومقابل 220.71% خلال أبريل اقتصاد