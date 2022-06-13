"القابضة" توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة تركية لتطوير الأدوية

أعلنت شركة أبوظبي القابضة ADQ اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على مجموعة "بيرجي ميفار"، أحد مراكز إنتاج الحقن المعقمة في تركيا.

وذكرت الشركة أن إتمام هذه الصفقة يخضع لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

مادة اعلانية

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "القابضة" الهادفة لإنشاء منصة متكاملة للصحة وعلوم الحياة في دولة الإمارات، بما يُعزز حضورها في سوق الحقن والعلاجات عالية القيمة التي تشهد نموا متسارعا، مثل اللقاحات وغيرها، إضافة إلى الوصول إلى شبكة عملاء واسعة تشمل الشركات العالمية ورواد القطاعين المحلي والإقليمي.

وسيمكن الاستحواذ على "مجموعة بيرجي ميفار" من انضمامها إلى محفظة الصحة وعلوم الحياة في "القابضة"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتوزيع والتسويق، بما في ذلك توفير المنتجات الصحية المعقمة والمحاليل القابلة للحقن.

يذكر أن "مجموعة بيرجي ميفار" تقدم عمليات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية، فضلا عن قدراتها في إنتاج الحقن المعقمة، وهي متخصصة في توفير تقنيات حفظ الأدوية بالتجميد التي يتزايد الطلب عليها، وتصدر لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا.